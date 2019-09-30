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30.09.19 20:37

Обмен пленными - это хорошо, но для отмены санкций его недостаточно, - Германия

Правительство Германии положительно оценивает обмен пленными между Россией и Украиной, но к идее постепенной либерализации санкций Евросоюза против РФ относится отрицательно.

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Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Германия приветствовала обмен пленными, освобождение захваченных в Керченском проливе моряков и режиссера Олега Сенцова, хоть России и следовало освободить их уже давно, отметил Зайберт.

Вторым положительным моментом правительство Германии считает достигнутый несколько недель назад прогресс в районе Станицы Луганской (где произошло разведение сил, и сейчас продолжается ремонт разрушенного во время войны моста. – Ред.).

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Но этих двух фактов, по мнению Зайберта, недостаточно, чтобы инициировать процесс отмены санкций ЕС. "Позиция правительства ФРГ остается неизменной: необходимы существенные положительные сдвиги в деле реализации минских договоренностей, чтобы начинать думать об отмене санкций", - заявил он.

К числу "существенных положительных сдвигов" Зайберт отнес стабильное соблюдение режима прекращения огня вдоль контактной линии и отвод от нее тяжелых вооружений.

Официальный представитель МИД Германии Райнер Бройль добавил, что отмена санкций – компетенция Евросоюза, а не Германии.

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"Речь идет не о немецких или немецко-французских санкциях, а о санкциях ЕС, о согласованной позиции Европейского Союза", - сказал он.

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