"Слуга народа" проведет в конце октября съезд и сменит главу, - Корниенко

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ.

"В конце октября будет съезд", - сказал он.

"Накопились вопросы разные, которые надо срочно провести. Есть юридические вопросы. У нас есть заявление главы партии о том, что он хочет сложить полномочия. Такое заявление может принять только съезд партии", - рассказал политик.

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Кроме того, по словам Корниенко, планируют усовершенствовать устав партии.

Сейчас главой партии "Слуга народа" является Дмитрий Разумков, председатель Верховной Рады IX созыва.