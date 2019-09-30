Налоговая милиция добилась возмещения в бюджет 1,4 млн налогов коммунальным предприятием в Хмельницкой области

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.
Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Хмельницкой области обеспечили возмещение государству ущерба, нанесенного одним из коммунальных предприятий.
В рамках расследования уголовного производства было установлено руководителя коммунального предприятия, который не уплатил в бюджет налог на доходы физических лиц с начисленной заработной платы работников предприятия, а также занизил налог на прибыль путем незаконного признания безнадежной дебиторской задолженности предприятия.
Благодаря мерам, принятым работниками налоговой милиции во время досудебного расследования, неуплаченные налоги и нанесенный государству ущерб в сумме более 1,4 млн грн. возмещены в полном объеме.
В связи с этим прокуратурой Хмельницкой области указанное уголовное производство направлено в суд для освобождения фигуранта от уголовной ответственности на основании ч. 4 ст. 212 УК Украины.