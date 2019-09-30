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30.09.19 22:09

Чиновник Подольской РГА Киева требовал взятки от бизнесменов на сумму 117 тысяч, - прокуратура

Ведущего специалиста Управления образования Подольской РГА Киева подозревают в получении от предпринимателя взятки на сумму 117 тысяч гривен.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает прокуратура Киева.

В сообщении отмечается: "Под процессуальным руководством прокуратуры города Киева следователями СУ ГУ НП в г.. Киеве при оперативном сопровождении УЗЭ в г.. Киеве ДЗЭ НП Украина сообщено о подозрении ведущему специалисту Управления образования Подольской РГА в получении неправомерной выгоды от предпринимателя в сумме 117 тыс.грн.

Как установлено следствием, чиновник использовал свое служебное положение с целью получения неправомерной выгоды от представителей субъектов предпринимательской деятельности за предоставление антиконкурентных преимуществ и создание благоприятных условий для победы в процедурах закупок, проводимых Подольской РГА за государственные средства. В частности, речь идет о выполнении работ по капитальному ремонту и утеплению фасадов детского сада и школы, расположенных на территории Подольского района столицы.

Согласно достигнутой преступной договоренности, предприниматель должен был систематически передавать работнику РГА неправомерную выгоду, размер которой определялся в зависимости от суммы перечисленных предприятию средств, объема и видов выполненных строительных работ. Чиновник в свою очередь контролировал беспрепятственный перевод бюджетных средств по заключенным договорам на счета частного предприятия.

По результатам расследования 30.09.2019 должностному лицу РГА сообщено о подозрении по ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

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