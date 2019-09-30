"У авторов санкционных реестров не хватает фантазии", - в МИД РФ отреагировали на новые американские санкции

Комментарий российского внешнеполитического ведомства опубликован на сайте МИД РФ, информирует Цензор.НЕТ.

"Выражаем крайнее недоумение новой порцией антироссийских санкций, введенных Администрацией США 30 сентября", - сказано в сообщении.

В ведомстве Лаврова утверждают, что в новом санкционном списке оказались произвольно выбранные лица и компании.

"В отношении некоторых лиц ограничения по непонятным причинам вводятся уже по второму и третьему кругу. То ли у авторов санкционных реестров не хватает фантазии, то ли они запутались в своих многочисленных списках", - заявили в МИД РФ.

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Российские дипломаты пообещали, что "антироссийский выпад не останется без ответа".

В понедельник, 30 сентября США расширили санкционный список. В него добавили двух россиян и три компании, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, которого называют "поваром Путина" и Агентством интернет-исследований ("фабрика троллей").

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