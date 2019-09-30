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30.09.19 22:17

"У авторов санкционных реестров не хватает фантазии", - в МИД РФ отреагировали на новые американские санкции

Министерство иностранных дел России прокомментировало расширение американских санкций и пообещали, что "антироссийский выпад" не останется без ответа.

россия,москва,решетка

Комментарий российского внешнеполитического ведомства опубликован на сайте МИД РФ, информирует Цензор.НЕТ.

"Выражаем крайнее недоумение новой порцией антироссийских санкций, введенных Администрацией США 30 сентября", - сказано в сообщении.

В ведомстве Лаврова утверждают, что в новом санкционном списке оказались произвольно выбранные лица и компании.

"В отношении некоторых лиц ограничения по непонятным причинам вводятся уже по второму и третьему кругу. То ли у авторов санкционных реестров не хватает фантазии, то ли они запутались в своих многочисленных списках", - заявили в МИД РФ.

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Российские дипломаты пообещали, что "антироссийский выпад не останется без ответа".

В понедельник, 30 сентября США расширили санкционный список. В него добавили двух россиян и три компании, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, которого называют "поваром Путина" и Агентством интернет-исследований ("фабрика троллей").

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