Зеленский подписал указ о поддержке семей, которые воспитывают детей-сирот

Об этом глава государства заявил во время встречи с родителями-усыновителями, опекунами и приемными родителями, которая состоялась в Офисе президента, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН.

Документ должен способствовать созданию надлежащих условий для обеспечения реализации права ребенка на проживание в семье, поддержки семей, воспитывающих детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки. Во время общения с родителями Зеленский подчеркнул, что и он как президент, и его супруга, а также представители других органов власти настроены на поддержку семей, которые взяли на себя смелость воспитывать и заботиться о детях-сиротах и детях, которые были лишены родительской опеки.

"Мы действительно хотим помочь вашим детям и вам лично как семьям, как родителям", - сказал Зеленский. Глава государства отметил, что хотел бы услышать мнения собравшихся о том, что может сделать власть, кроме первых шагов, которые уже реализованы. В этом контексте он особо подчеркнул важность опыта каждого из усыновителей и приемных родителей. "Как нам дойти до того счастливого финиша, когда все дети - и сироты, и дети, лишенные родительской опеки, будут обеспечены реальными семьями, а не государственными "кирпичиками" под названием интернаты. Поэтому готовы говорить, готовы помогать", - добавил Зеленский.

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Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба со своей стороны отметил, что указ, который сегодня подписан и обнародован, содержит важные для семей, которые опекаются детьми-сиротами, поручения Кабинета министров и местным органам власти. Среди прочего речь идет о повышении материального обеспечения таких семей. Он также подчеркнул важность опыта родителей усыновленных и приемных детей в процессе формирования качественной государственной поддержки таких семей. Согласно указу президента № 721/2019, Кабинет министров Украины должен принять в установленном порядке меры по увеличению с 2020 года размера государственной социальной помощи на детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям. Также правительство до 1 декабря текущего года должно обеспечить представление на рассмотрение президенту предложений о присоединении Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления и подготовить соответствующие изменения в некоторые законодательные акты Украины в связи с присоединением к ней.

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С учетом положений Европейской конвенции об осуществлении прав детей Кабмин в шестимесячный срок должен разработать законопроект, направленный на обеспечение сокращения процессуальных сроков судебного рассмотрения дел, касающихся усыновления, установление опеки, попечительства, лишение родительских прав, отобрание ребенка у родителей без лишения их родительских прав, внести соответствующий проект закона на рассмотрение Верховной Рады. В трехмесячный срок правительство также должно усовершенствовать порядок осуществления деятельности по усыновлению, в частности по обеспечению реализации лицами, в семье которых воспитывается ребенок-сирота, ребенок, лишенный родительской опеки, преимущественное право на усыновление такого ребенка. Кроме того, в указе отмечается необходимость внедрения эффективных механизмов получения достоверной и актуальной информации о соблюдении прав усыновленных детей, в частности детей, которые проживают за пределами Украины, и механизмов действенного реагирования на выявленные факты нарушения их прав.





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