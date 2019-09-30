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30.09.19 23:29

Железнодорожная инфраструктура, оставшаяся нам от СССР истощена более чем на 90%, - Гончарук

Железнодорожная инфраструктура, которая осталась от СССР, почти полностью истощена.

локомотив

Об этом Премьер-министр Алексей Гончарук заявил в программе "Свобода слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Инфраструктура, которая нам досталась из Советского Союза, почти уничтожена. Ее постоянно истощали коррупционеры, нелепые менеджеры и руководители ... У нас более чем на 90% истощена Укрзализныця. То есть и железная дорога, которую вы сейчас видите, она действительно почти уничтожена", - сказал Гончарук.

Он добавил, что в Украине почти ежедневно горят локомотивы и не хватает тяги, чтобы удовлетворять потребности бизнеса.

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