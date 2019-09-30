Руководство энергетической таможни искусственно создает кризис на рынке нефтепродуктов, - Куюн

Об этом пишет в колонке для "Бизнес-Цензора" директор консалтингового агентства "А-95" Сергей Куюн, информирует Цензор.НЕТ.

"С 4 по 18 сентября вагонные партии дизтоплива подорожали на 11,7%, автомобильные — на 16,4% или на 3,45 грн/л. Причина – нехватка объемов", - утверждает Куюн.

По словам эксперта, с начала сентября резко возросло количество сигналов о проверке энергетической таможней качества нефтепродуктов. При этом исследуют грузы поставщиков, которые работают в Украине годами, а растаможка нефтепродуктов задерживается.

"Есть информация, что новый глава таможни Макс Нефьодов хочет расформировать "энергетичку". Разумеется, последняя этого не хочет, в связи с чем решила показать работу. Спровоцировала для этого мини-кризис, чтобы потом "героически его побороть", показав свою эффективность", - утверждает Куюн.

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Так, в порту "Южный" заблокирована партия греческого дизтоплива рыночной стоимостью 729 млн гривен.

"Затягивание приема декларации, сработавшая на третий день автоматическая система оценки рисков АСАУР (хотя на поверку оказалось, что требование отбора проб было внесено вручную). Потом поиски выключившего телефон инспектора и три дня на передачу проб в Киев (хотя все время делали в Одессе), а затем еще три дня на проведение анализа (хотя даже мобильная лаборатория определит серу за 2 часа)…", - описывает Куюн злоключения этой партии.

В конечном итоге анализ в государственной лаборатории показал, что дизтопливо содержит слишком много серы. Не смотря на то, что превышение – в рамках погрешности, а поставщик предъявляет сертификат и паспорт качества греческого НПЗ, партию дальше не пускают.

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"Описанное блокирование перевалки в Южном рушит расписанный график приемки танкеров на сентябрь-октябрь. А в условиях, когда на счету каждая тонна, это дополнительно разогреет рынок", - предполагает Куюн.

По мнению эксперта, энергетическую таможню следует ликвидировать, а грузовладельцам – предоставить возможность выбирать, в какой регион ехать на оформление. "Когда такая власть оказывается в одних руках, со временем это оборачивается большими проблемами для всей страны", - подводит он итог.