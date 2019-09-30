"Малым переживать нечего", - Гончарук о дальнейшей судьбе ФОПов

Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Малым переживать нечего. Но тем, кто действительно большой, средний и скрывает это, пытается делать из себя 100-200 и более маленьких частных предпринимателей, у тех действительно будут проблемы", - пообещал Гончарук.

Он добавил, что правительство даже с такой категорией бизнеса поступает очень гуманно, предоставляя им время на перестройку бизнес-модели, чтобы они работали в правовом поле.

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В качестве примера не добропорядочного ведения бизнеса премьер привел ситуацию с ресторанами, где ради оптимизации расчеты производятся через несколько ФОПов.

"Сегодня, если есть два заведения, и одно работает честно, а другое использует схемы оптимизации, то честное проигрывает", - констатировал Гончарук.

Кроме того, он отметил, что также часто с помощью таких механизмов действуют и схемы контрабанды.

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