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01.10.19 01:17

В Атлантическом океане нашли тело матроса с корабля, который потерпел крушение и на его борту было 10 украинцев

На пропавшем судне с украинскими задокументирована официально. Компания-владелица корабля Bourbon Rhode, который на выходных исчез с радаров неподалеку от острова Мартиника, сообщила о найденном теле моряка

В Атлантическом океане нашли тело матроса с корабля, который потерпел крушение и на его борту было 10 украинцев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете ТСН.

О смерти уже сообщили родственникам, которые попросили компанию имени погибшего не разглашать. Не сообщается и о его гражданстве.

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На судне, которое после мощного шторма исчезло в Атлантическом океане, было 10 граждан Украины - в основном выходцев из Одесской области.

Когда Bourbon Rhode начал тонуть, команда спасалась на плотах. На одном из них обнаружили трех человек, из них двое - украинцы. Поисковая операция с участием французских и американских военных продолжается.

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