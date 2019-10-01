Оккупанты сбили беспилотник ОБСЕ в Луганской области

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ.

"27 сентября наблюдатели осуществляли полет БПЛА среднего радиуса действия над участком разведения в районе н.п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка), а также над районами у н.п. Викторовка (42 км юго-западнее Донецка ) и н. п. Родниковое (неподконтрольный правительству, 36 км к югу от Донецка) на высоте 260-320 м, после чего приземлили БПЛА. Впоследствии команда СММ обнаружила, что этот БПЛА был поврежден", - говорится в отчете.

В частности, на беспилотнике обнаружено входное отверстие (диаметром около 5 мм) в нижней части левого крыла и выходное отверстие в верхней части левого крыла (диаметром около 3-4 мм). Левый нижний угол аккумулятора, расположенного между двумя отверстиями, был надтреснут.

"По оценке, повреждения были вызваны огнем из стрелкового оружия", - сообщили в миссии.

"29 сентября, находясь в 1,6 км северо-северо-востоку от н.п. Лобачево (неподконтрольный правительству, 13 км к востоку от Луганска) и совершая полет БПЛА малого радиуса действия, наблюдатели слышали 7 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии около 5 - 3 км на юго-восток, по оценке, огонь вели в направлении БПЛА, который пролетал ориентировочно в 3 км к юго-востоку от местонахождения патруля", - отмечают наблюдатели.

Как отмечается в отчете, команда миссии потеряла управление над БПЛА, после чего вернуть его не удалось.

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