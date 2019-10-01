Один украинский воин получил ранение на Донбассе. Враг бил по позициям ВСУ из 122-мм артиллерии и минометов, за сутки - 19 обстрелов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, зенитной установки, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Во время одного из обстрелов, с целью нанесения максимального вреда военнослужащим Объединенных сил противник, привел беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с подвесом для сброса гранатометным выстрелов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил:

- трижды неподалеку от Водяного - из минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- дважды вблизи Новотроицкого - из стрелкового оружия;

- дважды неподалеку от Новомихайловки - из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

- дважды вблизи Лебединского - из ручных противотанковых гранатометов;

- неподалеку от Опытного и Марьинки - из стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:

- дважды неподалеку от Новозвановки - из артиллерийских систем калибра 122 мм, зенитной установки и станкового противотанкового гранатомета;

- в районе Зайцево - из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия;

- вблизи н.п. Шумы - из миномета калибра 82 мм и автоматического гранатомета;

- вблизи Луганского - из станкового противотанкового гранатомета;

- вблизи Травневого - из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- неподалеку от Светлодарска - из миномета калибра 82 мм.

"За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил неподалеку от Новолуганского из миномета калибра 82 мм, а также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил вблизи Новотроицкого из стрелкового оружия.

"В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - сообщили в пресс-центре ОС.



