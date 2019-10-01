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01.10.19 07:43

"Ким Чен Ын никогда не откажется от ядерного оружия добровольно", - Болтон

Экс-советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон не верит в то, что Северная Корея когда-нибудь откажется от ядерного оружия, несмотря на обещания сделать это.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на CNN.

"При нынешних обстоятельствах Ким Чен Ын никогда не откажется от ядерного оружия добровольно", - сказал Болтон в комментарии Центру стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

По его словам, Ким Чен Ын "сделает все, что только может", чтобы поддерживать ядерную программу в своей стране.

Комментируя заявления Трампа, который считает отсутствие ядерных и ракетных испытаний доказательством действенности его стратегии в отношении денуклеаризации, Болтон заметил: КНДР прекратила эти испытания, потому что технология уже существует.

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Как сообщалось, в начале сентября Дональд Трамп уволил своего советника по вопросам национальной безопасности Джона Болтона за то, что тот не соглашался со многими инициативами президента США.

С июня прошлого года Трамп и Ким Чен Ын встречались трижды, чтобы обсудить пути урегулирования кризиса в связи с ракетно-ядерными программами Северной Кореи, но существенного прогресса достичь не удалось.

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