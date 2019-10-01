Антитрастовый блок в программе Правительства - популизм и манипуляция, - Загребельская

Об этом она пишет на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Защита украинцев от злоупотреблений монополистов - не является задачей правительства", - отмечает Загребельская.

По ее словам, правительство в программе своей деятельности на ближайшие пять лет поставило себе такую цель: "украинцы защищены от злоупотреблений монополистов". То есть присвоило себе функцию, которую должен выполнять якобы независимый от правительства Антимонопольный комитет.

"Это означает, что правительство не обладает даже минимальными знаниями в антитрасте. Это значит, что правительство не осознает, "для чего оно пришло в мир", где начинается и заканчивается его функция, что такое распределение власти, компетенций и полномочий. Это четко демонстрирует, что правительство планирует вмешиваться в деятельность Антимонопольного комитета и диктовать ему, что делать", - подчеркнула Загребельская.

"Оценка эффективности достижения Правительством цели по индексу Герфиндаля-Гиршмана - манипуляция. ... Во-первых, что это за индекс? Это показатель уровня концентрации рынка, который рассчитывается на основании двух цифр: рыночная доля компаний и их количество. Основным преимуществом индекса - является простота расчетов и небольшой объем необходимых данных. Но это рождает и его основной минус - индекс не учитывает региональное или ассортиментное распределение рынков между компаниями", - пишет Загребельская.

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Загребельская считает, что "даже несмотря на указанные выше существенные недостатки индекса, исключающие его применение с этой целью, мы не можем точно проверить действительно ли он снизился в два раза. Ведь в открытых источниках вы не найдете информации: а) что такое пять крупнейших отраслей? б) какой в этих отраслях индекс Герфиндаля-Гиршмана?".

"Значение индекса 0,18 - это высокая концентрация рынка. А это значит, что снижение должно считаться не разами "в полтора/в два или в три раза", а именно показателем, ниже которого этот индекс должен опуститься", - отметила Загребельская.

"Считать с помощью индекса защищенность населения от злоупотреблений монополистов красиво звучит для, не понимающего что такое ИНН, украинца, но является невежеством в глазах специалистов", - подытожила Загребельская.

Напомним, на сайте Верховной Рады обнародовали Программу деятельности Кабинета Министров Украины.

В частности, на сайте Рады размещен проект постановления Кабинета министров, Программа действий правительства и пояснительная записка.

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