Нацбанк начинает изъятие из оборота монеты номиналом 25 копеек

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-службу НБУ.

Как отметили в НБУ из обращения постепенно будет выводиться монета номиналом 25 копеек, которая пока останется платежным средством.

"Монеты номиналом 25 копеек, которые будут попадать в банки, не будут возвращаться обратно в оборот и постепенно их будет становиться все меньше", - говорится в сообщении.

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В настоящее время в обращении останутся монеты номиналами 10, 25 и 50 копеек.

Как сообщалось ранее, монетами 1, 2 и 5 копеек нельзя рассчитываться с 1 октября 2019 г.