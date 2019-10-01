Нацбанк начинает изъятие из оборота монеты номиналом 25 копеек

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-службу НБУ.
Как отметили в НБУ из обращения постепенно будет выводиться монета номиналом 25 копеек, которая пока останется платежным средством.
"Монеты номиналом 25 копеек, которые будут попадать в банки, не будут возвращаться обратно в оборот и постепенно их будет становиться все меньше", - говорится в сообщении.
В настоящее время в обращении останутся монеты номиналами 10, 25 и 50 копеек.
Как сообщалось ранее, монетами 1, 2 и 5 копеек нельзя рассчитываться с 1 октября 2019 г.