Минэнерго предлагает снизить ренту на добычу янтаря до 15%, - Оржель

Об этом в эфире "Свободы слова" на ICTV сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы пытаемся решить ту проблему, которую имеем с нелегальной добычей янтаря. Там как раз закладывается идея снизить ренту на добычу янтаря с 25% до 15%", - отметил министр.

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Он добавил, что таким образом министерство хочет предоставить определенные экономические стимулы тем людям, которые "готовы прийти легализоваться и нормально выполнять задачи по добыче янтаря".