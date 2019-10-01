С сегодняшнего дня в Украине стартует месячник добровольной сдачи оружия и боеприпасов, - Нацполиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации Нацполиции.

"С целью противодействия незаконному распространению оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов на территории государства с 1 по 31 октября 2019 начнется месячник добровольной сдачи оружия", - сказано в сообщении.

Напомним, что в соответствии с ч.3 ст. 263 Уголовного кодекса Украины освобождается от уголовной ответственности лицо, добровольно сдавшее органам власти оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства.

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Таким образом, при добровольной сдаче незарегистрированного оружия владелец освобождается от ответственности и получает возможность ее законно зарегистрировать на себя или на своих родственников.