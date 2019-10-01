С сегодняшнего дня в Украине стартует месячник добровольной сдачи оружия и боеприпасов, - Нацполиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации Нацполиции.
"С целью противодействия незаконному распространению оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов на территории государства с 1 по 31 октября 2019 начнется месячник добровольной сдачи оружия", - сказано в сообщении.
Напомним, что в соответствии с ч.3 ст. 263 Уголовного кодекса Украины освобождается от уголовной ответственности лицо, добровольно сдавшее органам власти оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства.
Таким образом, при добровольной сдаче незарегистрированного оружия владелец освобождается от ответственности и получает возможность ее законно зарегистрировать на себя или на своих родственников.