Из-за сильного ветра пассажирские самолеты не могут сесть в Одессе и уходят на запасные аэродромы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Думская".
Так, Боинг-737 латвийской авиакомпании airBaltic, рейсом из Риги, развернулся и ушел в Борисполь.
Рейс Стамбул-Одесса турецкого национального авиаперевозчика Turkish Airlines также столкнулся с проблемами. Покружив в зоне ожидания примерно полчаса, турецкие пилоты пошли на посадку в аэропорт стлицы Молдовы.
Напомним, с 26 сентября в одесском аэропорту введены ограничения в связи со строительством рулежной дорожки РД-А5, которая должна соединить новую ВПП со старой, все еще действующей.