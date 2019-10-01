Польша в знак солидарности с Украиной присоединилась к частичному бойкоту сессии ПАСЕ

Об этом во вторник в кулуарах ПАСЕ заявил глава польской делегации Александр Поцей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я и моя делегация не будем участвовать в торжествах по случаю 70-й годовщины Совета Европы", - сказал польский парламентарий.

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Как сообщалось, накануне делегации Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии в поддержку Украины отказались от участия в некоторых официальных мероприятиях осенней сессии ПАСЕ.

В апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с оккупацией Крыма. 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, которой отменила действующий механизм введения санкций против делегаций. 26 июня в Ассамблее поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации РФ без введения каких-либо санкций.