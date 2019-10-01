Отказ Киева от "формулы Штайнмайера" "существенно затормозит весь процесс", - Песков

Как нформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы слышали из Киева разные заявления относительно предыдущего отказа (от подписания "формулы Штайнмайера". - Ред.). Говорилось и о технической ошибке, и о недопонимании и так далее", - сказал он журналистам.

"Поэтому сегодня, конечно, все ожидают, что наступит ясность, трансформировалась ли как-то предыдущая позиция украинской стороны, подтверждает ли украинская сторона свой отход от предыдущих договоренностей или, наоборот, корректирует подтверждение своих предыдущих обязательств. Поэтому сегодня мы именно это и ожидаем", - продолжил Песков.

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Отвечая на вопрос о том, что будет делать Кремль, если Киев все же окончательно откажется от принятия "формулы Штайнмайера" пресс-секретарь президента РФ сказал, что российская сторона "продолжит поиски путей решения этой внутриукраинской проблемы в меру своих возможностей".

Вместе с тем Песков подчеркнул, что отказ Киева от "формулы Штайнмайера" "существенно затормозит весь процесс".

Напомним, ранее бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный опубликовал текст "формулы Штайнмайера", который готовится от имени ТКГ для глав государств "Нормандского формата".