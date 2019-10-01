Кнопкодавам сказали сложить мандаты, но они не захотели. Не бить же их, - нардеп от СН Верещук

Об этом она рассказала в интервью Цензор.НЕТ народный депутат Украины фракции "Слуга народа", глава подкомитета по вопросам государственной безопасности и обороны комитета Верховной Рады по вопросам государственной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук.

"Нет пока юридического механизма (привлечения к ответственности за кнопкодавство. - Ред.). Мы внесли законопроект, но депутаты из других фракций нас остро за это критикуют. Поэтому сейчас нет другого механизма кроме морального. Мы сказали: "сложите мандаты". Они ответили: "Не сложим". Ну что, мы будем бить их?" - пояснила она ситуацию с двумя кнопкодавами от СН Еленой Копанчук и Сергеем Литвиненко.

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В то же время, Верещук заверила, что во фракции будут бороться с кнопкодавами.

"Мы будем бороться с теми, кто нарушает данные обещания, потому что мы давали коллективные обещания. И люди, которые голосовали за нас, они не разбираются, какая фамилия, они говорят: "вы обещали". И если такие случаи повторятся, то такие, как я, а я надеюсь, что таких будет много, мы будем ставить вопрос ребром - или мы, или они", - сказала нардеп.

Полный текст интервью с Ириной Верещук читайте здесь.