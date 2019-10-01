Полицейский, который вместе с сообщником в состоянии алкогольного опьянения напал на студента и женщину в Полтаве, уволен со службы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.

"Никакие заслуги не могут оправдать необоснованное избиение людей. За совершение любого правонарушения каждый должен отвечать по закону", - отметил начальник полиции Полтавщины Андрей Замахина.

По результатам служебного расследования, инициированного руководителем полиции области, согласно приказу Главного управления Национальной полиции в Полтавской области от 01.10.2019, сержант полиции уволен со службы в полиции.

"Мы категорически осуждаем такие действия со стороны любого, а тем более работника правоохранительного органа! Попутно информирую, что мы всегда открыты к диалогу и призываю граждан немедленно сообщать нам о любых нарушениях со стороны правоохранителей. Реагирование будет мгновенное, объективное и законное", - добавил Замахин.

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Также в полиции отметили, что в связи с тем, что одним из "фигурантов" уголовных производств является сержант полиции, материалы досудебного расследования по подследственности будут направлены в теруправление Государственного бюро расследований для проведения дальнейших процессуальных действий.

Напомним, инцидент произошел в период с 21 до 22 вечера, возле одного из жилых домов по улице Небесной Сотни, в Подольском районе. Двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения нанесли телесные повреждения нескольким гражданам.

По данному факту сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что один из участников конфликта - работник батальона патрульной службы полиции особого назначения "Полтава". 45-летний мужчина пришел в батальон в 2014 году и в основном служил в зоне АТО и ООС.