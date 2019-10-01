Командование ВС РФ на Донбассе готовит ротацию передовых подразделений, - разведка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

"В связи с имеющимся некомплектом личного состава начата подготовка призывников из числа населения временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Призыв предполагается осуществить во время проведения собрания, к участию в которых вместе с бывшими военнослужащими будет привлекаться молодежь, которая не проходила военную службу", - сказано в сообщении.

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В ГУР отметили, что в ходе собрания представителями российско-оккупационных войск будет проводиться агитация, отбор и т.н. "добровольно-принудительная" паспортизация и призыв на военную службу с последующим направлением призванных в передовые подразделения в ходе очередной ротации.