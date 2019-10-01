В Раде зарегистрированы еще два законопроекта по земельной реформе

1 октября зарегистрирован законопроект №2195 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфиция, эмфитевзиса) через электронные аукционы, сообщает Цензор.НЕТ.

Также сегодня зарегистрирован законопроект №2194 о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений.

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Авторами этих законопроектов выступают нардепы от "Слуги народа". Тексты законопроектов пока отсутствуют на сайте Рады.

Отметим, что 25 сентября в Раде зарегистрирован законопроект Кабмина №2178 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения.

Тем временем, альтернативные правительственному законопроекту по земельной реформе подали нардепы от ОПЗЖ Королевская и Солод о внесении изменений в Земельный кодекс Украины относительно введения оборота земель сельскохозяйственного назначения по результатам Всеукраинского референдума (№2178-1).

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Также альтернативный законопроект по земельной реформе зарегистрировала нардепы от "Батькивщины" во главе с Юлией Тимошенко о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-2).

Тексты альтернативных законопроектов пока отсутствуют на сайте Рады.