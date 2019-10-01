СБУ на комитете ВР представила концепт "самой масштабной реформы ведомства за период независимости"

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

Следствием принятия новой редакции закона, говорят у главы ведомства Ивана Баканова, станет "самая масштабная реформа СБУ за все время независимости".

Как отметили в ведомстве, Баканов "акцентировал внимание на проблемах госбезопасности из-за агрессии России".

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Как считают авторы проекта, результаты перестройки ведомства будут включать:

- отказ от несвойственных функций и расследования преступлений, не представляющих угрозу госбезопасности;

- расширение контрразведывательного вектора работы СБУ и риск-ориентированный подход к противодействию угрозам госбезопасности;

- внедрение гибкой структуры;

- сокращение и перезагрузка кадрового состава;

- демилитаризацию;

- деполитизацию руководства СБУ и назначение председателя СБУ на срок, не совпадающий со сроком каденции президента;

- совершенствование порядка международного сотрудничества и обмена информацией с партнерскими спецслужбами;

- формирование развернутой системы демократического гражданского контроля за деятельностью СБУ, что, в частности, сделает невозможным давление на бизнес;

- повышение уровня зарплат.

Отмечается, что в ближайшее время проект новой редакции Закона Украины "О Службе безопасности Украины" будет представлен международным партнерам и президенту Украины.