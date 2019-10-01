СБУ на комитете ВР представила концепт "самой масштабной реформы ведомства за период независимости"

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, информирует Цензор.НЕТ.
Следствием принятия новой редакции закона, говорят у главы ведомства Ивана Баканова, станет "самая масштабная реформа СБУ за все время независимости".
Как отметили в ведомстве, Баканов "акцентировал внимание на проблемах госбезопасности из-за агрессии России".
Как считают авторы проекта, результаты перестройки ведомства будут включать:
- отказ от несвойственных функций и расследования преступлений, не представляющих угрозу госбезопасности;
- расширение контрразведывательного вектора работы СБУ и риск-ориентированный подход к противодействию угрозам госбезопасности;
- внедрение гибкой структуры;
- сокращение и перезагрузка кадрового состава;
- демилитаризацию;
- деполитизацию руководства СБУ и назначение председателя СБУ на срок, не совпадающий со сроком каденции президента;
- совершенствование порядка международного сотрудничества и обмена информацией с партнерскими спецслужбами;
- формирование развернутой системы демократического гражданского контроля за деятельностью СБУ, что, в частности, сделает невозможным давление на бизнес;
- повышение уровня зарплат.
Отмечается, что в ближайшее время проект новой редакции Закона Украины "О Службе безопасности Украины" будет представлен международным партнерам и президенту Украины.