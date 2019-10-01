Результаты судебной реформы показывают позитивную тенденцию в повышении профессионализма, эффективности и качества правосудия, - Совет Европы

Об этом сказано в полном тексте отчета Совета Европы, подготовленного по результатам оценки судебной реформы (2014-2018 гг.) в Украине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судово-юридичну газету".

Напомним, новый Верховный Суд начал свою работу в декабре 2017 года. Суд работает в составе 192 судей, назначенных по результатам проведения открытого конкурса, который проводился впервые. По мнению Совета Европы, процедура конкурса является очень позитивной для обеспечения объективного отбора кандидатов, она была одобрена внешними наблюдателями за прозрачность и тщательность.

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Эксперты также отмечают, что результаты судебной реформы показывают "позитивную тенденцию в повышении профессионализма, эффективности и качества правосудия, а также уменьшение коррупции".

Вместе с тем, сейчас на рассмотрении парламента находится инициированный Президентом Владимиром Зеленским законопроект №1008, которым, среди прочего, предусматривается перезагрузка нового Верховного Суда путем проведения повторного отбора судей и сокращения их количества в два раза. В пояснительной записке к законопроекту отсутствуют какие-либо аргументы в пользу такой "перезагрузки".

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Как сообщалось ранее, представительство ЕС и посольство Канады в Украине негативно оценили законопроект №1008, отметив беспочвенность сокращения количества судей Верховного Суда.