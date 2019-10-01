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01.10.19 14:08

Верховный Суд перенес рассмотрение дела Балабухи

Рассмотрение кассационной жалобы защитников танкиста Дмитрия Балабухи Верховный Суд перенес на 22 октября.

Верховный Суд перенес рассмотрение дела Балабухи

Причиной такого решения стало заявление адвокатов офицера о том, что один из прокуроров, прибывших на заседание, не имеет полномочий принимать участие в процессе, сообщает "Цензор.НЕТ".

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Выслушав аргументы обеих сторон и проведя некоторое время в совещательной комнате, судьи решили частично удовлетворить ходатайство защиты. Рассмотрение кассации перенесли на 22 октября - для того, чтобы военная прокуратура имела время решить вопрос.

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