Походы Коломойского на ТВ и форумы говорят о его слабости, - нардеп от СН Верещук

Об этом рассказала в интервью Цензор.НЕТ народный депутат Украины фракции "Слуга народа", глава подкомитета по вопросам государственной безопасности и обороны комитета Верховной Рады по вопросам государственной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук.

"Чем больше господин Коломойский демонстрирует через средства массовой информации или пытается продемонстрировать влияние, тем больше я утверджуюсь, что у него его меньше. Если бы он у него был реально, он бы об этом не рассказывал, он бы просто делал свою работу и не ходил бы, и с Шустером не ссорился таким позорным образом, и не рассказывал бы на всех YESах по 4 часа, пытаясь журналистам донести, что и как", - отметила она.

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Все это говорит о слабости олигарха, добавляет Верещук.

"Он знает решения судов, он все знает. Это говорит о слабости. Он парень, извиняюсь за такое ​​просторечие, не глупый. Он прекрасно понимает, он уже давно больше, чем просто бизнесмен. Он даже немножко больше, чем то, что мы вкладываем в слово - олигарх. Он уже сросся с системой. Он и есть патология и та система, которая сегодня и является государством. К сожалению", - считает нардеп.

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