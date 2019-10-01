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01.10.19 14:38

ГБР открыло дело по факту возможного злоупотребления властью Луценко

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство по заявлению главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии по факту возможного злоупотребления властью экс-генпрокурором Украины Юрием Луценко.

ГБР открыло дело по факту возможного злоупотребления властью Луценко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ГБР.

"По заявлению Арахамии открыто уголовное производство по факту возможного злоупотребления властью или служебным положением бывшим генпрокурором Украины Юрием Луценко", - сообщили в пресс-службе.

Производство открыто по ч.1 ст. 364 (злоупотребление властью и служебным положением) Уголовного кодекса, оно является фактовым.

В своем заявлении Арахамия указывает, что Луценко, возможно, в сговоре с рядом бывших народных депутатов и другими лицами, содействовал незаконному игорному бизнесу.

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