Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
01.10.19 14:58

Заместитель командира воинской части пойдет под суд за незаконную передачу земли в коммунальную собственность

Из-за действий заместителя командира воинской части Министерство обороны Украины потеряло более 3000 квадратных метров земли, ориентировочной стоимостью более миллиона гривен.

Заместитель командира воинской части пойдет под суд за незаконную передачу земли в коммунальную собственность

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Обвинительный акт в данном деле направлен в суд.

"Досудебным расследованием установлено, что военнослужащий, выполняя обязанности командира воинской части, подписал документ о переводе 3000 квадратных метров земли Минобороны из государственной в коммунальную собственность", - говорится в сообщении.

Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия).

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляла военная прокуратура Ивано-Франковского гарнизона.

Санкция статьи в случае доказательства вины, военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Читайте также: ГБР открыло дело по факту возможного злоупотребления властью Луценко

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100