Следователи ГБР допросили министра финансов Маркарову в деле о "Приватбанке"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил представитель ведомства Анжелика Иванова.
"Состоялся допрос Маркаровой в производстве относительно возможного вмешательства в работу судей Окружного суда города Киева, а именно относительно решения об отмене национализации Приватбанка", - сказала она.
Как сообщалось, "Приватбанк" был национализирован в декабре 2016 года. 18 апреля 2019 года Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию ПриватБанка. НБУ, Минфин и ПриватБанк подали апелляцию.