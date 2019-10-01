Только минские договоренности. Все очень просто, - Макрон о завершении войны на Донбассе

"По украинскому вопросу - это минские договоренности. И только минские договоренности. Все очень просто", - сказал Макрон, выступая в ПАСЕ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он отметил, что вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным работает над тем, чтобы эти договоренности реализовались на практике.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Макрон встретился с украинским режиссером Сенцовым в Страсбурге. ВИДЕО

Макрон сообщил, что надеется в ближайшие недели провести саммит в "нормандском формате" на уровне глав государств и правительств. Он выразил надежду, что эта встреча позволит "начать новый этап".