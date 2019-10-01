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01.10.19 16:24

Зеленский назначил Игоря Фараджева начальником управления по работе с личным составом СБУ

Президент Владимир Зеленский сменил начальника управления по работе с личным составом Службы безопасности Украины, назначив Игоря Фараджева.

Зеленский назначил Игоря Фараджева начальником управления по работе с личным составом СБУ

Соответствующие указы обнародованы на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

В частности, указом №725/2019 от 1 октября президент уволил с этой должности Бориса Балиоза.

Указом №726/2019 от 1 октября начальником Управления работы с личным составом СБУ назначен Игорь Фараджев.

"Назначить Фараджева Игоря Эльхановича начальником Управления работы с личным составом Службы безопасности Украины", - отмечается в документе.

Балиоз занимал должность начальника управления по работе с личным составом СБУ с января 2015 года.

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