Верховный Суд пока не будет рассматривать по сути иск Шокина о восстановлении в должности Генпрокурора, - пресс-служба суда

"Истец обратился в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда с заявлением о пересмотре по вновь выявленным обстоятельствам определения Высшего административного суда Украины (ВАСУ) от 20 апреля 2017 года… которым истцу было отказано в удовлетворении ходатайства о возобновлении срока обращения в административный суд с иском к президенту Петру Порошенко и Верховной Раде Украины", - говорится в сообщении Верховного Суда, размещенном на странице суда в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

В Верховном Суде напомнили, что ВАСУ мотивировал отказ тем, что истец пропустил срок обращения, а причины для возобновления этого срока судом не признаны уважительными.

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"Верховный Суд в составе коллеги судей Кассационного административного суда во время судебного заседания, которое назначено на 3 октября 2019 года, будет решать процессуальный вопрос наличия оснований для пересмотра указанного определения ВАСУ по вновь выявленным обстоятельствам. Таким образом, Верховный Суд пока не будет рассматривать по сути иск Виктора Шокина", - пояснили в суде.

Как сообщалось, Кассационный административный суд Верховного Суда рассмотрит 3 октября иск бывшего генерального прокурора Шокина о восстановлении в должности.

Иск Шокина значится на сайте Верховного Суда в перечне дел, назначенных к рассмотрению Кассационным административным судом. Рассмотрение иска назначено на 10.00 3 октября.

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Шокин подал в суд на тогдашнего президента Петра Порошенко и Верховную Раду еще 13 марта 2017 года – через год после своего увольнения. Бывший Генпрокурор требовал признать незаконным и отменить постановление парламента и указ президента об его увольнении. Также Шокин хотел, чтобы суд вернул ему должность. Свои требования экс-глава ГПУ обосновал тем, что во время голосования за его отставку была нарушена Конституция: депутаты голосовали нелично и невовремя. В постановлении об увольнении якобы отсутствовали ссылки на основания для такого решения, а заявление об отставке Шокин, по его словам, написал не по собственному желанию, а "под психологическим давлением" и "по политическим мотивам".

Весной 2017 года Высший административный суд дважды отказал бывшему чиновнику.

Позже, экс-вице-президент США Джо Байден заявил, что он настаивал на увольнении Шокина: "Я сказал: Я уезжаю через 6 часов, если ваш генпрокурор не уволен к тому времени, вы не получаете денег". Что ж, сукин сын! Его сняли с должности и назначили человека, который считался надежным".

Вместе с тем, об этом говорил во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским президент США Дональд Трампа: "Байден хвастался, что остановил расследование по сыну. Разберитесь с этим". Также стоит отметить, что во время данного разговора Трамп дважды заявил, что считает Шокина "хорошим прокурором".