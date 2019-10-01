"То, что происходит в Минздраве, происходит во многих других госорганах", - сотрудница Минздрава Литовченко заявила об увольнениях в министерствах

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила гендиректор Директората стратегического планирования и евроинтеграции Минздрава Украины Ирина Литовченко.

"То, что происходит в Минздраве, происходит сейчас во многих других государственных органах. Сегодня, вчера один за другим пишут заявления на увольнение генеральные директора директоратов в других министерствах. Которых просят уйти по-хорошему, и они уходят по-хорошему", - сказала Литовченко.

По ее словам, происходящее нивелирует реформу госслужбы.

"Зная, сколько средств наше государство потратило на реформу госслужбы, сколько средств Европейский Союз и другие наши партнеры потратили, сколько сил было в это вложено - мы сейчас просто нивелируем все то, что делалось в последние 3 года", - добавила Литовченко.

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Сотрудница Минздрава подчеркнула, что под угрозой оказалась не только реформа здравоохранения.

"Это вопрос о реформе государственной службы и о том, хотим ли мы на самом деле построить сильный государственный аппарат", – подытожила она.

Напомним, 24 сентября работники Минздрава обнародовали открытое письмо - обращение к премьер-министру Алексею Гончаруку, в котором заявляют, что в министерстве почти месяц не подписываются важные документы, срываются закупки лекарственных средств и изделий для тяжелобольных украинцев, а также срываются закупки вакцин, остановлена ​​реализация международных проектов технической поддержки, в том числе и по квоте Всемирного банка, заблокированы субвенционные платежи регионам.

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Позже он на своей странице в Facebook заявил, что уверен, что глава Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая найдет пути решения проблемы внутри ведомства.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заверила, что настроена на разрешения конфликта в министерстве. В ведомстве пройдет аудит работы и по его результатам неэффективные сотрудники будут уволены. Вместе с тем, она получила сообщение от СБУ о возможном наличии признаков растраты при покупке скорых на 100 млн грн.