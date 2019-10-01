Подписать "формулу Штайнмайера" в редакции РФ - значит перестать бороться и капитулировать, - Елисеев

Об этом он сообщил в своем Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Подписать формулу Штайнмайера в навязанной редакции - это прекратить бороться и капитулировать. РФ постоянно проталкивает идею этой бумажки. Для нас - ничего не согласовано пока все не согласовано. Плюс четкая дорожная карта. Сначала безопасность, включая устойчивый и полный режим прекращения огня!", - отметил Елисеев.

Дипломат считает, что Украине навязывают просто сценарий: подписание формулы, закон/амнистия, выборы, признание их в ОБСЕ "в целом", автономный статус.

"И мы "счастливые" живем с проигранным Донбассом под дистанционным укправлением из Москвы. И это не только о внешней политике", - подытожил Елисеев.

Отметим, так называемая "формула Штайнмайера" предусматривает порядок, при котором Верховная Рада сначала принимает закон о проведении выборов на территории ОРДЛО, затем проводятся выборы на этой территории, после чего ОБСЕ делает вывод о том, соответствовали ли проведенные выборы европейским стандартам. Если выборы не соответствовали этому, принятые Верховной Радой законы (об особом статусе ОРДЛО) не вступят в силу.

Ранее президент Зеленский заявил, что "формула Штайнмайера" будет обсуждаться лидерами "нормандской четверки".

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