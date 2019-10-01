Сенцов о встрече с Макроном: Подарил ему свою тюремную кружку, ответы по Путину удовлетворили

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Сенцова в фейсбуке.

"Интересно было познакомиться и пообщаться. Поблагодарил за помощь в освобождении пленных и за поддержку Украине в целом. Рад был услышать, что на этом он не собирается останавливаться и работа будет продолжена. Спросил понимает ли Макрон истинные цели Путина и доверяет ли ему. Ответы меня удовлетворили", - написал он.

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По словам Сенцова, Макрон спросил про тюрьму, но он не стал об этом говорить, отметив, что теперь есть вещи и поважнее.

"Вместо этого я рассказал о своем видении ситуации и конкретнее о 227 наших пленных на Донбассе и 86 в России. Большинство из последних крымские татары, страдающие за свои политические и религиозные убеждения, которых оккупанты пытаются представить в виде исламских террористов. Президент меня услышал. Чтобы информация закрепилась лучше, подарил свою тюремную пластиковую кружку с наклеенной фамилией. Сказал при этом: "Можете ее поставить на полку, а можете выкинуть в мусорное ведро - это не важно. Важнее, чтобы вы не забывали о наших пленных"", - добавил Сенцов.