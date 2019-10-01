Кабмин внимательно изучает вопрос сокрытия доходов некоторыми заявителями на субсидию, - Гончарук

Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Отопительный сезон уже через две недели. Активно готовимся! Сегодня провел селектор с регионами. Проблем немало. Работаем... Все, кто потребует - получат субсидии. Но в то же время мы внимательно изучаем вопрос сокрытия доходов некоторыми заявителями на субсидию", - говорится в сообщении.

Также премьер подчеркнул, что Кабмин приложит усилия, чтобы все детские сады, школы, больницы были с теплом, электроэнергией и горячей водой.

"Каждая украинская семья аналогично. Это вопрос энергетической безопасности государства", - подытожил Гончарук.

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