Правительство проводит проверку почти в каждом подразделении КГГА, - Кличко

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Идет проверка КГГА (согласно постановления Кабинета министров "Об утверждении Порядка проведения проверки состояния исполнительской дисциплины в органах исполнительной власти"). Началась она 25 сентября и продолжается практически в каждом структурном подразделении КГГА и в некоторых райгосадминистрациях столицы", - отметил Кличко.

За это время, по словам мэра, аппарат КГГА получил более 70 запросов, касающихся практически всех сфер жизнедеятельности города и большого объема информации.

"Мы открыты для сотрудничества и стараемся в кратчайшие сроки предоставлять необходимые документы. Даже те, что выходят за пределы проверки. Потому, подчеркну, правительственная проверка, по закону, не касается осуществления самоуправленческих полномочий Киевским городским советом и его исполнительным органом", - добавил городской голова.

Мэр пояснил, что соответствующая правительственная проверка касается только исполнительской дисциплины, то есть организации работы по выполнению городской администрацией задач, определенных законами Украины, актами Президента Украины, постановлениями Верховной Рады, актами Кабинета министров Украины и поручениями Премьер-министра Украины.

"Полную же проверку деятельности, в том числе и ту, что касается самоуправляющихся полномочий Киевского горсовета, может осуществлять только Государственная аудиторская служба Украины. К которой, кстати, я раньше обратился с просьбой проверить деятельность столичной власти", - подчеркнул Кличко.

Напомним, 20 сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук издал распоряжение о проведении проверки состояния исполнительской дисциплины в Киевской городской госадминистрации и отдельных районных администрациях столицы.

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