Защита интеллектуальной собственности и институт автоматизированного экономического оператора, - нардеп Железняк рассказал, что ВР делает для борьбы с контрабандой

Об этом первый зампредседателя комитета, замглавы партии "Голос" Ярослав Железняк заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"К сожалению, мы не можем принять законопроект о запрете контрабанды или контрафакта. Это будет популизм в стиле некоторых шоуменов. Но комитет уже разработал ряд законов по направлению таможни. В частности, принят и подписан президентом закон о режиме общего транзита. Я уверен, что это значительный удар по контрабанде, потому что одна из главных проблем для нас - это просто недостаток обмена информацией. Это самый простой способ понять, что где-то что-то пошло не так, если есть информацию об отправке 10 "айфонов", а по документам заходит 10 блокнотов. И как показывает практика, где-то не так оно пошло на украинской таможне", - рассказал народный депутат, уточнив, что документ принят в первом чтении парламентом прошлого созыва, а после доработан.

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Еще один важный документ, по словам Железняка, - законопроект, которым вводится институт автоматизированного экономического оператора. "Мы также его доработали ко второму чтению и вынесем на голосование в ближайшие недели. Это существенное упрощение работы для субъектов внешнеэкономической деятельности. Проектом предлагается ввести действенный механизм, аналогичный тому, который функционирует в ЕС, с перспективой дальнейшего взаимного признания. Будущее признание таможенными органами стран ЕС отечественных предприятий со статусом автоматизированного экономического оператора обеспечит участие последних в формировании так называемых безопасных цепей поставки товаров и повысит их конкурентоспособность на внешнем и внутреннем рынках", - уверен нардеп.

Еще один закон - о защите интеллектуальной собственности. "В частности, я уверен, что исправят эту норму о признании контрафактом по решению иностранного суда", - отметил Железняк.

По его мнению, "самое главное, что точно будет связано с борьбой с контрабандой" - это реформа самой таможенной службы. "Я надеюсь, что и Максим Нефедов, и заместители, которых он назначит, и вся команда в целом над этим будут активно работать. И я бы очень хотел верить, что мы можем принять гениальные законы - и они будут работать, как должны. Но, как показывает опыт, если контролирующий орган не желает их воплощать, то во многих случаях все эти законы остаются, к сожалению, только декларативными нормами. Но хотелось бы, чтобы страна изменилась", - резюмировал Железняк.

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Читайте полное интервью с первым зампредседателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, замглавы партии "Голос" Ярославом Железняком.