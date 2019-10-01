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01.10.19 19:01

Обмен заложниками, встреча нормандской четверки и начало разведения сил в Петровском и Золотом, - Зеленский о переговорах в Минске. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский проводит срочный брифинг. Мероприятие анонсировали менее за час до начала. В это же время российские СМИ сообщили со ссылкой на источники, что Украина подписала на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске документ, предусматривающий реализацию так называемой "формулы Штайнмайера". Зеленский рассказал о результатах переговоров в Минске.

Прямую трансляцию срочного брифинга президента ведет "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

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