56 человек, в том числе 10 детей, отравились на двух свадьбах в Черновицкой области, - полиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

В Путильское отделение полиции поступило сообщение о том, что около 3 часов в районную больницу попали 11 местных жителей с острым гастроэнтероколитом неустановленной этиологии. Отмечается, что по состоянию на 15:30 количество заболевших составило 50 человек, в том числе 9 детей в возрасте от 5 до 15 лет. В полиции рассказали, что все пострадавшие 30 сентября гостили на свадьбе в одном из ресторанов в с. Путила.

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Аналогичное сообщение поступило в Сторожинецкий отдел полиции - в местную больницу с пищевым отравлением обратились 5 взрослых и 8-летний ребенок. Пострадавшие 29 сентября были на свадьбе в ресторане в поселке Красноильск.

"Сейчас пострадавшие находятся под наблюдением врачей. Их состояние стабильное, угрозы жизни и здоровью нет", - сообщили в полиции.

Правоохранители собрали объяснения у врачей и потерпевших. По обоим фактам следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам статьи о "нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений".

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