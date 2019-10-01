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01.10.19 19:00

Филатов: приоритетом городской власти в Днепре в 2020 году станут внутриквартальные дороги и благоустройство дворов

В 2020 году приоритетным направлением работы городских властей Днепра станут ремонт внутриквартальных дорог и благоустройство дворов.

Филатов: приоритетом городской власти в Днепре в 2020 году станут внутриквартальные дороги и благоустройство дворов

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов в эфире программы "Грани" на "34 канале", передает Цензор.НЕТ.

Работы уже начались. До конца года в городе планируют обновить дороги в 100 дворах.

"Это очень тяжелая работа, потому что даже не все подрядные организации готовы за это браться. Проще класть асфальт на большой дороге - это другой бюджет и технические возможности, чем руками снимать бордюры, выставлять их под линейку: очень много хлопот и другие объемы. С первого дня своего правления я говорил, что для того, чтобы сделать все внутриквартальные дороги, учитывая тот бюджет, который есть сейчас, нужно 7 лет. Но в 2020-м это будет приоритетом городской власти", - отметил Борис Филатов.

Полное интервью городского головы Днепра Бориса Филатова программе "Грани" 34 канала можно пересмотреть по ссылке

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