Ждем нового этапа освобождения удерживаемых лиц по итогам обсуждения на ТКГ 1 октября, - Зеленский

Об этом на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Ждем все этого. Для нас, вы знаете, что возвращение украинских граждан является приоритетом, и для меня лично, я думаю, что для каждого украинца", - отметил он.
Особое внимание хочу уделить вашему коллеге - корреспонденту Станиславу Асееву, которому вчера исполнилось 30 лет, который более двух лет находится в тюрьме в "ДНР". Мы прилагаем максимальные усилия для его возвращения и возвращения всех наших граждан, всех граждан Украины", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.
Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.
Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.