За отказ служить в Вооруженных силах РФ оккупационные власти Крыма возбудили 79 уголовных дел, - правозащитники

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на аналитика Александра Седова, информирует Цензор.НЕТ.

"Этой осенью начинается уже восьмая волна призыва в российскую армию. За предыдущие кампании, по нашим данным, было призвано 18 900 человек. Пока военкомы не озвучили новые цифры, но ожидается порядка 3,5 тысячи призывников. По данным на 30 сентября, есть информация о 79 уголовных делах, возбужденных против крымчан за отказ служить в Вооруженных силах России", - сообщил Седов.

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По 72-м крымчанам, уточнил он, уже вынесены приговоры, в отношении шести человек дела находятся на рассмотрении, по одному - дело в суд так и не передано. "Сегодня будет рассмотрение по четырем делам: три в Севастополе, одно в Кировском районе. Информацию публикуют так называемые суды Крыма", - сообщил правозащитник.

По его словам, реальная цифра осужденных призывников может быть гораздо больше, поскольку некоторые приговоры не публикуются, а многие пострадавшие отказываются сообщать о преследованиях и не готовы общаться с журналистами или правозащитниками.

Все уголовные дела в отношении крымчан, отказывающихся служить в ВС России, возбуждены по статье 328 Уголовного кодекса России (Уклонение от прохождения военной или альтернативной гражданской службы).

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