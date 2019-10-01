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01.10.19 20:36

С начала суток враг 8 раз нарушил перемирие, дважды обстреляв участки разведения сил, потерь нет, - штаб ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Кроме того, в нарушение минских договореннойстей, противник открыл огонь из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия в районах участков разведения сил и средств неподалеку Золотого и Богдановки.

война,ато,оос

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС. 

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил: 

дважды неподалеку Новотроицкого  - из стрелкового оружия;

в районе Богдановки, по участку разведения - из крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Водяного - со станковых противотанковых гранатометов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток наемники РФ ведут обстрелы из 82-мм минометов, потерь нет, - Минобороны

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил:

неподалеку Новолуганского  - из миномета калибра 82 мм;

вблизи Пивденного  - из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Золотого, по участку разведения, - из стрелкового оружия.

В течение текущих суток потерь вследстие вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг 6 раз нарушил перемирие на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

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