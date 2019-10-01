С начала суток враг 8 раз нарушил перемирие, дважды обстреляв участки разведения сил, потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:
дважды неподалеку Новотроицкого - из стрелкового оружия;
в районе Богдановки, по участку разведения - из крупнокалиберных пулеметов;
вблизи Водяного - со станковых противотанковых гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил:
неподалеку Новолуганского - из миномета калибра 82 мм;
вблизи Пивденного - из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
неподалеку Золотого, по участку разведения, - из стрелкового оружия.
В течение текущих суток потерь вследстие вражеских обстрелов с нашей стороны не было.