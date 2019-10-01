Объявлен конкурс в команду для следующей экспедиции в Антарктиду, - Минобразования

Как сообщается на сайте Министерства образования и науки Украины, конкурс объявил Национальный антарктический научный центр (НАНЦ) МОН 1 октября 2019 года, передает Цензор.НЕТ. Документы принимают в течение месяца - до 1 ноября.

"Мы снова ищем лучших специалистов и одновременно романтиков, которые проведут круглый год на станции "Академик Вернадский". Хочу заметить, что к работе 25-й Украинской антарктической экспедиции 2020-2021 годов будет приковано очень много внимания. Ведь в 2020-м сначала весь мир будет праздновать 200-летие открытия Антарктиды, а затем Украина будет отмечать первую четверть века нашей станции", - отметил руководитель НАНЦ Евгений Дикий.

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"В этом году мы снова не ставим никаких ограничений - главное, чтобы кандидаты или кандидаткибыли специалистами по своим направлениям и имели необходимое здоровье для работы в Антарктиде", - добавил глава НАНЦ МОН.

Напомним, в 2018 впервые за многие годы был проведен открытый конкурс, без гендерных ограничений, на который заявки подало в целом 178 человек, из которых 32 - женщины. Сейчас команда состоит из 12 полярников, среди которых есть 2 женщины - врач и биолог.

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Украина - одна из 30 стран мира со своей постоянной станцией ​​в Антарктике, функционирующей круглый год. Ежегодно на станцию ​​"Академик Вернадский" отправляется летняя экспедиция, в которую входят ученые и технический персонал. Также во время антарктического лета проводятся сезонные экспедиции.