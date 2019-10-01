Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
01.10.19 20:50

"Ні капітуляції", - акция националистов под офисом президента. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

После брифинга В.Зеленского возле офиса Главы государства началась акция националистов.

Прямая трансляция с акции националистов:

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100