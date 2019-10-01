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01.10.19 20:50
"Ні капітуляції", - акция националистов под офисом президента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
После брифинга В.Зеленского возле офиса Главы государства началась акция националистов.
Прямая трансляция с акции националистов:
Видео - Национальный корпус
ВИДЕО, ФОТО - Олег Богачук
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