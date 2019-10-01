Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
01.10.19 21:11

Подписание "формулы Путина - это снятие санкций против РФ, легитимация оккупации Донбасса и незаконной аннексии Крыма, - Порошенко о договоренностях в Минске. ВИДЕО

Лидер фракции в Верховной Раде "Европейская солидарность" Петр Порошенко жестко раскритиковал озвученные на брифинге президентом Зеленским договоренности об урегулировании ситуации на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.

В заявлении отмечается: "Подписание формулы российского происхождения - формулы Путина, де-факто, означает ослабление или даже снятие санкций против России, легитимизации оккупированного Россией Донбасса, легитимизации незаконного референдума в Крыму и незаконной аннексии Крыма.

Мы твердо подчеркиваем: мы никогда не пойдем на это, солидаризируемся с теми акциями и призывами, которые сегодня звучат среди ветеранов.

Мы не дадим разрушить Украинское государство!"

 

Как сообщал Цензор.НЕТ, 1 октября президент Зеленский озвучил договоренности на переговорах ТКГ по Донбассу в Минске.- обмен заложниками, встреча нормандской четверки и начало разведения сил в Петровском и Золотом,

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100